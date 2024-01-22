جيجي ريفا

وفاة اسطورة كرة القدم الإيطالية جيجي ريفا عن 79 عاماً

22 يناير، 2024
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خسرت إيطاليا أحد أساطيرها الكروية بوفاة لويجي “جيجي” ريفا، بطل كأس أوروبا 1968 ووصيف مونديال 1970، عن 79 عاماً وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم للعبة الإثنين.

ونعى الاتحاد الإيطالي الهداف التاريخي للمنتخب الوطني بـ35 هدفاً في 42 مباراة خاضها بين 1965 و1974، قائلاً “توفي جيجي ريفا. كرة القدم الإيطالية في حزن على أحد أبطالها المحبوبين”، مضيفاً “توفي… أحد أقوى المهاجمين على مر العصور وأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني”.

وأشاد الاتحاد بما وصفه “مَعلَماً أسطورياً في نادي كالياري الذي شارك معه في 315 مباراة وقاده للفوز الدوري الإيطالي – الوحيد الذي فاز به +روسوبلو+ – في موسم 1969/70. لقد جعل مشجعي سردينيا (مقر كالياري) والمشجعين في جميع أنحاء إيطاليا يقعون في حبه بارتدائه القميص الأزرق (للمنتخب) كأنه جلده الثاني”.

وذَكَّر الاتحاد الإيطالي أن ريفا “كان أول لاعب من كالياري يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني، حيث ظهر لأول مرة في سن العشرين وكان من بين أبطال الانتصار في كأس أوروبا 1968، وسجل هدفاً حاسماً للفوز باللقب القاري في النهائي مع يوغوسلافيا (2-0 حيث سجل الهدف الأول)”.

وتابع “أثبت نفسه بعد عامين، في نهائيات كأس العالم في المكسيك، وسجل هدفين في الدور ربع النهائي وهدفاً في +مباراة القرن+ مع ألمانيا (4-3 في نصف النهائي) وساهم في قيادة إيطاليا الى المباراة النهائية التي خسرتها بعد ذلك أمام البرازيل (1-4)”.

المصدر
أ ف ب
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22 يناير، 2024
0 30 دقيقة واحدة

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