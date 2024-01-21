“الإحصاء”: ارتفاع التضخم محليا 3.37% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي

“الإحصاء”: ارتفاع التضخم محليا 3.37% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 37ر3 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي (في عام 2023) على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 30ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 74ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 22ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 72ر6 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 35ر2 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 40ر3 في المئة.

وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 65ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 36ر2 في المئة في ديسمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 72ر2 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنفس النسبة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 88ر0 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بنسبة 39ر2 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 70ر3 في المئة.

وبينت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 95ر2 في المئة على أساس سنوي.