السودان يطلب تجميد عضويته في منظمة الإيغاد

أعلن السودان اليوم السبت أنه طلب تجميد عضويته في الهيئة الحكومية للتنمية إفريقيا (إيغاد) وعدم الاعتراف بقرارتها الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعث برسالة خطية إلى رئيس جمهورية جيبوتي رئيس الدورة الحالية للإيغاد إسماعيل عمر قيله أبلغه فيها بقرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة.

وأضاف البيان أن الإيغاد “تجاهلت قرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان واصدرت بيان ينتهك سيادة السودان”.

كانت الإيغاد قد عقدت أول من أمس الخميس قمة استثنائية ناقشت الأوضاع في السودان ووجهت دعوة ثانية لقائدي الجيش والدعم السريع للاجتماع وجها لوجه في غضون 14 يوما مؤكدة أن “السودان ليس ملكا لأطراف الصراع فحسب بل للشعب السوداني” كما وجدد قادة الإيغاد دعوتهم إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وكذلك وقف الأعمال القتالية لإنهاء هذه الحرب تمهيدا للمضي قدما نحو الحوار السياسي.

وفي الخامس عشر من ابريل الماضي اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه الآلآف من المدنيين وشرد اكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجئوا إلى دول مجاورة.