كأس آسيا: البحرين تهزم ماليزيا بهدف قاتل

حقق منتخب البحرين فوزا ثمينا أمام نظيره ماليزيا بنتيجة 1 / صفر مساء اليوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

وأحرز علي مدن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بينما يقبع ماليزيا في المركز الرابع والأخير بدون رصيد بعد خسارتين متتاليتين.

وكانت منافسات الجولة الثانية انطلقت اليوم السبت بتعادل مثير بين الأردن وكوريا الجنوبية بنتيجة 2 / 2 ليتساوى الفريقان برصيد أربع نقاط.

وتقام الجولة الثالثة يوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير حيث تشهد مواجهة عربية خالصة بين منتخبي البحرين والأردن بينما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية ضد ماليزيا.

قدم منتخب البحرين أداء متواضعا في الشوط الأول ولم يسدد كرة واحدة على مرمى الحارس الماليزي.

واكتفى الأحمر البحريني بكرة عرضية من مهاجمه عبد الله الحشاش غيرت مسارها لتذهب إلى أحضان الحارس بينما لامست كرة أخرى من علي مدن القائم من الخارج.

وفي الدقيقة 31 أضاع كميل الأسود أخطر فرص البحرين عندما انفرد بالمرمى ولكنه سقط على الأرض بعد الاحتكاك بمدافع ماليزي ليطالب بركلة جزاء ولكن الحكم قرر استئناف اللعب.

أما منتخب ماليزيا فكان أكثر نشاطا بأربع محاولات هجومية منها تسديدة خطيرة على المرمى من عارف أيمن، وأبعدها الحارس البحريني إبراهيم لطف الله في الدقيقة 16.

كما لعب الظهير الأيمن الماليزي ماتيو ديفيز كرة عرضية كادت أن تخدع الحارس البحريني ولكنها ذهبت فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي وشباك نظيفة.

تبدل السيناريو في الشوط الثاني حيث تحسن أداء منتخب البحرين وكان للبدلاء عبد الله هلال وجاسم الشيخ ومهدي حميدان وعلي سيد وعبد الله الخلاصي بصمة واضحة.

هدد عبد الله يوسف هلال المرمى الماليزي بضربة رأس بجوار القائم في الدقيقة 56.

ووسط سيطرة وتفوق بحريني كبير في الشوط الثاني باتت نتيجة المباراة معلقة حتى اللحظات الأخيرة حيث احتسب حكم الساحة خمس دقائق وقت بدل ضائع.

وفي الدقيقة 90 كاد منتخب ماليزيا أن يسجل هدفا بتسديدة خطيرة للظهير الأيمن ماتيو ديفيز مرت فوق العارضة.

ورد المهاجم البحريني علي حسين بإهدار فرصة أكثر خطورة حيث انفرد بالمرمى ولكنه سدد الكرة في جسد الحارس الماليزي بالدقيقة 91.

وضغط لاعبو البحرين بقوة حتى الثواني الأخيرة وحصلوا على أكثر من ركلة ركنية، ومن إحداها ارتدت الكرة على حدود منطقة الجزاء ليقابلها علي مدن بيسراه في الزاوية اليمنى ليسجل هدف الفوز في وقت قاتل.