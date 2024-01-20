وصول طاقم يضم بين أعضائه أول رائد تركي إلى محطة الفضاء الدولية

وصول طاقم يضم بين أعضائه أول رائد تركي إلى محطة الفضاء الدولية

وصل طاقم يضم أربعة رواد فضاء بينهم أول رائد فضاء تركي، إلى محطة الفضاء الدولية السبت في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبايس”.

هذه المهمة التي تحمل اسم “اكسيوم ميشن 3” (Ax-3)، هي الثالثة التي تجريها الشركة باتجاه المختبر الفضائي، والأولى التي بيعت مقاعدها المدفوعة الثلاثة لحساب وكالات فضاء وطنية، وليس لأفراد أثرياء.

وصلت المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية عند الساعة 10,43 بتوقيت غرينيتش، والتحمت بها خلال ساعتين تقريباً، على ما أظهر بث مباشر للحدث عرضته وكالة ناسا.

وانطلقت مركبة “كرو دراغون” المثبتة على قمة صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي الفضائي التابع لناسا في ولاية فلوريدا الأميركية الخميس.

ووصلت إلى محطة الفضاء الدولية، التي تطفو على علو حوالى 420 كيلومتراً فوق الأرض، بعد رحلة استغرقت حوالى 36 ساعة، وفق موقع “اكسيوم سبايس” الإلكتروني.

وتضم المهمة إلى الطيار في القوات الجوية التركية ألبير غزر أوجي، كلاً من والتر فيلادي، العقيد في القوات الجوية الإيطالية الذي سبق له أن طار إلى تخوم الفضاء على متن طائرة فضائية تابعة لشركة فيرجن غالاكتيك، وماركوس واندت من السويد، الذي يمثل وكالة الفضاء الأوروبية.

ويقود المهمة كبير رواد الفضاء في “اكسيوم” مايكل لوبيز أليغريا، وهو مواطن إسباني وأميركي ورائد فضاء سابق في وكالة ناسا.

وحظي فريق “أكسيوم-3” بترحيب حار من جانب رواد الفضاء السبعة الموجودين أصلاً في محطة الفضاء الدولية، وهم من اليابان والدنمارك والولايات المتحدة وروسيا.

وقال قائد محطة الفضاء الدولية أندرياس موغينسن في بث مباشر خلال الترحيب بالوافدين الأربعة “لقد ضاعفنا عدد الجنسيات الموجودة على متن المحطة الفضائية، من أربع إلى ثمانٍ، وهو ما أعتقد أنه شهادة عظيمة على التعاون الدولي الذي تدعمه هذه المحطة الفضائية الرائعة”.

وأضاف قائد المهمة الجديدة لـ”أكسيوم” لوبيز أليغريا “كانت الرحلة صعوداً مثيرة للغاية. هذا الشعور لا يتغير أبداً”.

وسيمضي الوافدون الجدد حوالى أسبوعين في إجراء 30 تجربة، تشمل بين أهدافها معرفة المزيد عن تأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان، وتطوير العمليات الصناعية.

تأسست شركة اكسيوم سبايس في عام 2016 على يد مايكل سوفريديني، المدير السابق لبرنامج محطة الفضاء الدولية في وكالة ناسا، ورجل الأعمال كام غافاريان.

وبالإضافة إلى تنظيم بعثات خاصة إلى المحطة المدارية، تعمل الشركة على تطوير بزات فضائية لمهمات ناسا المستقبلية إلى القمر.

وتبني الشركة أيضاً محطة فضائية تجارية تعتزم ربطها مبدئياً بمحطة الفضاء الدولية ثم فصلها وجعلها تدور بشكل مستقل في وقت ما قبل سحب محطة الفضاء الدولية من الخدمة.