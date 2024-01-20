لاعبو المنتخب الأردني يحتفلون بتسجيل هدف

كأس آسيا: تعادل بطعم الفوز للأردن أمام كوريا الجنوبية

20 يناير، 2024
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أهدر الأردن تأهلاً مبكراً وفوزاً نادراً على كوريا الجنوبية عندما سجّل هدفاً عكسياً في الرمق الأخير ليخيّم تعادل مثير 2-2 على مواجهتهما السبت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس آسيا في كرة القدم في قطر.

على ملعب الثمامة في الدوحة أمام 36627 متفرجاً، سجّل لكوريا نجمها هيونغ-مين سون (9 من ركلة جزاء) ويزن العرب (90+1 خطأ في مرمى فريقه)، وللأردن يونغ-وو بارك (37 خطأ في مرمى فريقه) ويزن النعيمات (45+6).

وحافظ الاردن على الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف عن كوريا، مقترباً من التأهل إلى دور الـ16، بعد فوزه افتتاحاً على ماليزيا 4-0، في حين تلعب البحرين وماليزيا لاحقاً.

المصدر
أ ف ب
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20 يناير، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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