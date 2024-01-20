 القضرم: نطالب بتنفيذ قرار مؤسسة البترول باستئناف المشاركة في الدورات التدريبية الخارجية ودعم النقابات ماليا

هنأ أمين السر لنقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عبد الله جاسم القضرم سمو رئيس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح واعضاء الحكومة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه .

ودعا القضرم في تصريح صحفي الحكومة الجديدة إلى ضرورة الالتفات لقضايا الشعب الكويتي وبدء مرحلة جديدة من الانجاز الحقيقي لصالح الوطن والمواطنين .

كما اعرب القضرم عن خالص التهاني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. عماد العتيقي على تولي مهام منصبه الجديد داعيا إلى ضرورة حسم العديد من القضايا التي يعاني منها العاملون في القطاع النفطي وفي مقدمتهم عمال شركة ناقلات النفط الكويتية .

أمين السر لنقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عبد الله جاسم القضرم

واكد القضرم ان النقابات هي المعاون الرئيسي للشركات للقيام بدورها في رعاية العاملين والاهتمام بقضاياهم وحل مشكلاتهم .

ولفت ان دور الشركات هو تقديم الدعم الكامل للنقابة للقيام بدورها المنشود في رعاية الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لأعضاء جمعيتها العمومية .

وأوضح ان موارد النقابة المالية محدودة ولا تلبي احتياجاتها لتقوم بالدور المنوط بها لخدمة أعضائها على الوجه المطلوب من رعاية مصالحهم و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية .

واكد القضرم أن النقابات ليست دعاة تأزيم بل تحرص كل الحرص على رفعة اقتصادنا الوطني وإنتاجنا النفطي في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية ومبدأ المساواة وعدم التفرقة .

وشدد على ان دعم النقابات اصبح مع الاسف في السنوات الاخيرة عملية مزاجية ولا تخضع لقانون ، فهناك شركات تدعم نقاباتها بكل ما تحتاج لتغطية أنشطتها وفعالياتها وخاصة رحلات العمرة ومساعدة المتعثرين وإقامة الأنشطة الرياضية و الاجتماعية والترفيهية المتعددة ، بينما توقف ادارات شركات هذا الدعم بدون اي اسباب واضحة .

وانتقل القضرم إلى قضية اخرى لا تقل اهمية وهي الحقوق والمكتسبات العمالية مثل حق الترقيات والمفاضلات وضرورة ان تخضع للوائح والقوانين بما يحقق مبدأ العدالة والشفافية والبعد عن اي محسوبية .

وعلى صعيد متصل أوضح القضرم ان شركة ناقلات النفط الكويتية لم تنفذ حتى الان قرار مؤسسة البترول باستئناف المشاركة في الدورات التدريبية الخارجية وبرامج الالتحاق الخارجي مع الشركات العالمية والبرامج المحلية حتى يتم تطوير الكفاءات الوطنية من عمال وموظفي الشركة مؤكدا ان النقابة على أتم الاستعداد للتعاون في هذا الجانب وتقديم كل العون للشركة والزملاء لانجاز الدورات التدريبية في الخارج .

وختم القضرم تصريحه بالتعبير عن التفاؤل بمرحلة جديدة من الإنجازات في العهد الجديد بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد – حفظه الله – وحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح متمنيا المزيد من التقدم والرخاء والازدهار لوطننا الحبيب الكويت ولشعبها الابي .