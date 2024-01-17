بلدية الكويت: رفع 330 طنا من المخلفات الزراعية خلال حملة تنظيف واسعة في الوفرة

بلدية الكويت: رفع 330 طنا من المخلفات الزراعية خلال حملة تنظيف واسعة في الوفرة

أعلنت بلدية الكويت عن رفع 330 طنا من المخلفات الزراعية بالاستعانة بمعدات وآليات إدارة نظافة بمحافظة الأحمدي وذلك خلال حملة تنظيف واسعة في الوفرة الزراعية واتخاذ إجراءات بحق المخالفين.

وقال مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي بالتكليف ومدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري في تصريح صحفي عقب الحملة اليوم الأربعاء أنه تم أيضا رفع 10 سيارات مهملة و8 (فود ترك) وتحرير 9 محاضر إشغالات الطرق خلال الحملة.

وأضاف المطيري أن الهدف من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة هو رصد المظاهر السلبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ولفت إلى أن الفريق الرقابي التابع لبلدية محافظة الأحمدي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية وتوزيع البوسترات التوعوية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طوال شهر يناير الجاري مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

وأوضح أن الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في البلدية تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بتوزيع بوسترات توعوية بلغات أجنبية تستهدف الجاليات الهندية والفلبينية والناطقة باللغة الإنجليزية لتوعيتهم بمواعيد إخراج القمامة وإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها داخل الحاويات.

وقال إن حملة اليوم شملت جميع مناطق فرع بلدية محافظة الأحمدي من مراقبة وإشراف متابعة على النظافة العامة وعلى تنفيذ أعمال متعهدي نظافة وشركات النظافة العامة والرقابة على الباعة المتجولين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح القرارات الصادرة بشأن النظافة العامة وأشغال الطرق داخل نطاق المحافظة.