كأس آسيا: السعودية تقلب الطاولة على عُمان وتخرج فائزة 2-1

قلبت السعودية تخلفها امام عمان وخرجت فائزة 2-1 في الرمق الاخير في مباراة ديربي، الخليج الثلاثاء على استاد خليفة ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس آسيا لكرة القدم في قطر.

وسجل عبد الرحمن غريب (78) وعلي البليهي (90+7) هدفي السعودية، وصلاح اليحيائي (14 من ركلة جزاء) هدف عمان.

وكانت تايلاند تغلبت على قيرغيزستان 2-0 في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها، فتصدرت المجموعة بفارق الاهداف عن السعودية.

ودخل المنتخب السعودي الفائز باللقب 3 مرات آخرها عام 1996، المباراة في اجواء غير مريحة بعد نشوب أزمة بين اللاعبين المستبعدين من تشكيلة “الصقور الخضر” والمدرّب الإيطالي وبرتو مانشيني.

وجّه لهم انتقادات حادة، متهماً اياهم برفض تمثيل بطل آسيا ثلاث مرات وابرزهم قائد المنتخب المخضرم السابق سلمان الفرج، ظهير ايمن النصر سلطان الغنام والحارس نواف العقيدي، لكن هؤلاء رفضوا رفضا قاطعا مزاعم المدرب مؤكدين بأنهم سيكشفون الحقيقة في وقت لاحق.

فوز تايلاند على قيرغيزستان

وضمن منافسات نفس المجموعة تغلبت تايلاند على قيرغيزستان 2-صفر الثلاثاء على استاد عبدالله بن خليفة.

وسجل سوباتشاي شايدد مهاجم بوريرام يونايتد هدفي تايلاند في الدقيقتين 29 و46.

وبات شايدد ثاني لاعب تايلاندي يسجل في نسختين من النهائيات القارية بعد سوتي سوكسومكيت عامي 2004 و2007 بحسب موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وخاض المنتخبان اللقاء وهما يأملان في حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار وتعزيز امالهما في بلوغ الدور ثمن النهائي، على غرار ما فعلا في النسخة الاخيرة في الامارات عام 2019 عندما خرجت تايلاند امام الصين 1-2، وقيرغيزيستان امام الإمارات 2-3 وذلك في اول مشاركة لها في البطولة القارية.