وزير التربية: مؤتمر “تحديات التعليم في الكويت” منصة للتبادل الفكري بين الخبراء وصناع القرار

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع أهمية مؤتمر (تحديات التعليم في الكويت وسبل النهوض فيه) المقرر عقده الخميس المقبل معتبرا إياه “منصة للتعاون والتبادل الفكري بين خبراء التعليم وصناع القرار”.

وحث الوزير المانع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء قياديي (التربية) و(التعليم العالي) على المشاركة في المؤتمر الذي دعت إليه لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة نظرا لأهميته ودوره في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها القطاعات المتخصصة في الوزارتين.

وقال إن حضور مسؤولي الوزارتين للمؤتمر يصب في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير قطاع التعليم في البلاد وفتح باب الحوار بين المتخصصين وأهل الميدان حول الصعوبات التي يعاني منها القطاع التعليمي وبحث الحلول المناسبة للتغلب عليها عبر تكاتف الجميع.

ولفت الى حرص جميع الجهات المعنية بتطوير ورفع مستوى التعليم في الكويت على التعاون مع بعضها بعضا بهدف إعداد الأجيال القادمة وتزويدها بالمهارات الضرورية لمواجهة التحديات المستقبلية.