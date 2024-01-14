من حملة البلدية

بلدية الكويت: رفع 25 سيارة مهملة وتحرير 30 مخالفة نظافة عامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة

14 يناير، 2024
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أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد رفع الفرق الميدانية لإدارات النظافة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة 25 سيارة مهملة وسكراب وتحرير 30 مخالفة نظافة عامة وإشغالات الطرق مؤكدة مواصلة فرقها حملات التفتيش للكشف على أعمال النظافة في كافة المحافظات خلال شهر يناير الجاري.

وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة سعد الخرينج في تصريح للصحفيين إن الحملة تهدف إلى رصد المظاهر السلبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأضاف الخرينج أن الحملة تهدف أيضا للكشف على أعمال خدمات النظافة العامة من مراقبة وإشراف متابعة على النظافة العامة وعلى تنفيذ أعمال متعهدي النظافة وشركات النظافة والرقابة على الباعة المتجولين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية وتوزيع المنشورات التوعوية بلغات أجنبية تستهدف الجاليات الهندية والفلبينية والناطقة باللغة الإنجليزية لتوعيتهم بمواعيد إخراج القمامة وإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها داخل الحاويات.

المصدر
بلدية الكويت
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14 يناير، 2024
0 9 دقيقة واحدة

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