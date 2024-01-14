وزارة المالية تدعو مستأجري أملاك الدولة لسداد الإيجارات المستحقة حتى 31 مارس 2024

دعت وزارة المالية الشركات الحكومية والخاصة والبنوك والمواطنين مستأجري أراضي ومرافق الدولة بجميع أنواعها إلى ضرورة المبادرة لسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية بتاريخ 31 مارس 2024، وذلك في مجمع الوزارات مبنى رقم (11) نظير الاستغلالات التالية:

الشاليهات القسائم الزراعية والمشاتل قطع الأراضي الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام عقارات الدولة المستأجرة من قبل الشركات (BOT) رسوم أراضي الفضاء وفق القانون رقم (94/50) والمعدل بالقانون رقم (2008/8) أية استغلالات أخرى.