وزارة المالية

وزارة المالية تدعو مستأجري أملاك الدولة لسداد الإيجارات المستحقة حتى 31 مارس 2024

14 يناير، 2024
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دعت وزارة المالية الشركات الحكومية والخاصة والبنوك والمواطنين مستأجري أراضي ومرافق الدولة بجميع أنواعها إلى ضرورة المبادرة لسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية بتاريخ 31 مارس 2024، وذلك في مجمع الوزارات مبنى رقم (11) نظير الاستغلالات التالية:

  1. الشاليهات
  2. القسائم الزراعية والمشاتل
  3. قطع الأراضي
  4. الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام
  5. عقارات الدولة المستأجرة من قبل الشركات (BOT)
  6. رسوم أراضي الفضاء وفق القانون رقم (94/50) والمعدل بالقانون رقم (2008/8)
  7. أية استغلالات أخرى.
المصدر
وزارة المالية
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14 يناير، 2024
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