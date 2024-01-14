“الأرصاد” تتوقع انخفاض الرؤية الأفقية مع تكون للضباب في بعض المناطق مساء اليوم

“الأرصاد” تتوقع انخفاض الرؤية الأفقية مع تكون للضباب في بعض المناطق مساء اليوم

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي انخفاض الرؤية الأفقية مع احتمال تكون الضباب على بعض المناطق اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

وذكر القراوي في تصريح صحفي ان البلاد تأثرت فجر اليوم بانخفاض شديد بالرؤية بسبب الضباب حيث وصلت في بعض المناطق الى حدود 100 متر مشيرا إلى أن الرؤية تحسنت تدريجيا نتيجة اعتدال الرياح الجنوبية الشرقية وسقوط امطار متفرقة

وتوقع أن يتجدد الضباب في بعض المناطق اعتبارا من مساء اليوم حتى صباح غد الإثنين مع تحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا.