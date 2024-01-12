إلغاء بين 70 و80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية السبت بسبب إضراب

إلغاء بين 70 و80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية السبت بسبب إضراب

ستُلغى بين 70 و80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية المقررة السبت، على ما أعلنت ناطقة باسم الشركة البلجيكية، بسبب إضراب مفاجئ للطيارين والطواقم المسافرة.

وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس “نأسف لدعوة نقابات الطيارين إلى إضراب مفاجئ (…) ندعوهم للانضمام إلينا حول طاولة الحوار لمواصلة النقاشات والحؤول دون وقوع أضرار يمكن تجنّبها بخطوط بروكسل الجوية”.

وأضاف “نتقدم باعتذاراتنا لكلّ الركاب” المتضررين، دون أن تعلّق على مطالب الموظفين.

ودعت ثلاث نقابات طيارين إلى إضراب لمدة 24 ساعة اعتبارًا من صباح السبت وطالبت بربط المزايا غير المدرجة في الرواتب بالتضخّم.

ودعت نقابة أخرى طواقم المقصورة إلى الانضمام إلى إضراب الطيارين للمطالبة بـ”زيادة الرواتب” وتوزيع أفضل لساعات العمل، وفق بيان.

وتشغّل خطوط بروكسل الجوية التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية نحو أربعين طائرة تخدم زهاء 85 وجهة.

وكانت الشركة قد شهدت إضرابًا كبيرًا شمل الطيارين والمضيفات والمضيفين في حزيران/يونيو 2022 شلّ رحلاتها.