أمين عام الهلال الأحمر الكويتي تدعو إلى إنفاذ المساعدات بشكل “عاجل ومستدام” لغزة

أمين عام الهلال الأحمر الكويتي تدعو إلى إنفاذ المساعدات بشكل “عاجل ومستدام” لغزة

دعت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس اليوم الخميس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل “عاجل ومستدام ودون عوائق” للأشقاء في قطاع غزة.

وناشدت البرجس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في مؤتمر النداء الإنساني لدعم غزة المنعقد في القاهرة دول العالم ضرورة التدخل لوقف آلة الحرب الاسرائيلية التي تسببت في تدهور الحياة وتدمير البنية التحتية وغلق المستشفيات.

ودانت الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان غير مسبوقة.

وأكدت البرجس أن القضية الفلسطينية بالنسبة للكويت هي قضية “محورية أساسية” مشددة على موقف الكويت الثابت بشأن دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة.

وحول التعاون بشأن المساعدات الانسانية الموجهة إلى غزة أشادت بتعاون الهلال الاحمر المصري لتسهيل المساعدات الكويتية عبر معبر رفح مشيرة الى انه يتم التنسيق بين جمعيتي الهلال الاحمر المصري والفلسطيني لتوفير الاحتياجات الضرورية للجانب الفلسطيني.

واوضحت ان هذه المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مشيرة الى أن دولة الكويت دائما سباقة في مد يد العون لجميع الأشقاء والاصدقاء في الأزمات والاحتياجات.

من جانبه طالب مدير إدارة الكوارث والطوارئ بجمعية الهلال الاحمر الكويتي يوسف المعراج في تصريح مماثل ل(كونا) بضرورة التكاتف الدولي لإنقاذ الأشقاء في فلسطين في ظل عدوان إسرائيلي وحشي ودموي.

وشدد المعراج على ضرورة تنسيق الجهود لتقديم المزيد من المساعدات الانسانية والاغاثية الفعالة في هذا الوقت الحرج داعيا إلى انهاء هذه الحرب وإرساء وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد استمرار دولة الكويت في دعم احتياجات الهلال الاحمر الفلسطيني لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال وعنف المستوطنين.

كما أكد المعراج التعاون المستمر والدائم بين الهلال الأحمر الكويتي والمصري والفلسطيني والجهد الكبير المبذول لتسهيل المساعدات وإدخالها لقطاع غزة.

وانطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات مؤتمر النداء الإنساني لدعم غزة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار وبمشاركة عدد من وزراء وسفراء وقيادات الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر حول العالم من بينهم الهلال الاحمر الكويتي.