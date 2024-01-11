وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وغزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان تطورات الأوضاع في المنطقة اليوم الخميْس خاصة في قطاع غزة ومحيطها.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الإيراني.

وأضاف البيان ان الجانبين بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة وفي قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها كما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.