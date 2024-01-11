مركز العجيري العلمي: موسم “الشبط” الأكثر برودة يبدأ الأحد المقبل

قال مركز العجيري العلمي اليوم الخميس إن موسم المربعانية ينتهي في 14 يناير الجاري ليدخل موسم (الشبط) وهو الأكثر برودة بدءا من يوم الأحد المقبل.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد أيام موسم (الشبط) 26 يوما تبدأ في 14 يناير من كل عام وينقسم إلى نجمين هما (النعائم) و(البلدة) ومدة كل منهما 13 يوما.

وأوضح أن النصف الأول من موسم الشبط يكون نجم (النعائم) حيث يزداد خلاله البرد والصقيع في الصباح وتهب الرياح وتنخفض درجات الحرارة.

وذكر أن موسم الشبط يتخلله موسم (الأزيرق) وهي ثمانية أيام يكون البرد خلالها في شدته مشيرا إلى وجود تسمية أخرى لهذا الموسم وتعرف بـ(البطين).