التربية: رفع نتائج 329 ألف طالب على الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق سهل

التربية: رفع نتائج 329 ألف طالب على الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق سهل

أعلنت وزارة التربية عن رفع نتائج 329233 طالب و طالبة على موقعها الإلكتروني، حيث باشرت الإدارات المدرسية برفع النتائج فور انتهائها أولا بأول.

وأوضحت الوزارة أن 750 مدرسة انتهت من رفع نتائجها من اجمالي المدارس بمختلف مراحلها التعليمية (الابتدائية و المتوسطة و الثانوي للصف العاشر و الحادي عشر).

وقالت الوزارة أن خدمة رفع النتائج توفرت عبر تطبيق سهل و الموقع الإلكتروني و تطبيق الأجهزة الذكية لوزارة التربية وذلك بالدخول على الرقم المدني و الرقم المسلسل للطالب تمكن ولي الامر من الاطلاع على شهادة الطالب المعتمدة.

يذكر أنه ما زالت الإدارات المدرسية مستمرة في رفع النتائج عبر منصاتها الإلكترونية وتطبيق سهل.

الموقع الإلكتروني لوزارة التربية