التربية: رفع نتائج 329 ألف طالب على الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق سهل
أعلنت وزارة التربية عن رفع نتائج 329233 طالب و طالبة على موقعها الإلكتروني، حيث باشرت الإدارات المدرسية برفع النتائج فور انتهائها أولا بأول.
وأوضحت الوزارة أن 750 مدرسة انتهت من رفع نتائجها من اجمالي المدارس بمختلف مراحلها التعليمية (الابتدائية و المتوسطة و الثانوي للصف العاشر و الحادي عشر).
وقالت الوزارة أن خدمة رفع النتائج توفرت عبر تطبيق سهل و الموقع الإلكتروني و تطبيق الأجهزة الذكية لوزارة التربية وذلك بالدخول على الرقم المدني و الرقم المسلسل للطالب تمكن ولي الامر من الاطلاع على شهادة الطالب المعتمدة.
يذكر أنه ما زالت الإدارات المدرسية مستمرة في رفع النتائج عبر منصاتها الإلكترونية وتطبيق سهل.