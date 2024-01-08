وزارة التربية

التربية: رفع نتائج 329 ألف طالب على الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق سهل

8 يناير، 2024
0 19 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة التربية عن رفع نتائج 329233 طالب و طالبة على موقعها الإلكتروني، حيث باشرت الإدارات المدرسية برفع النتائج فور انتهائها أولا بأول.

وأوضحت الوزارة أن 750 مدرسة انتهت من رفع نتائجها من اجمالي المدارس بمختلف مراحلها التعليمية (الابتدائية و المتوسطة و الثانوي للصف العاشر و الحادي عشر).

وقالت الوزارة أن خدمة رفع النتائج توفرت عبر تطبيق سهل و الموقع الإلكتروني و تطبيق الأجهزة الذكية لوزارة التربية وذلك بالدخول على الرقم المدني و الرقم المسلسل للطالب تمكن ولي الامر من الاطلاع على شهادة الطالب المعتمدة.

يذكر أنه ما زالت الإدارات المدرسية مستمرة في رفع النتائج عبر منصاتها الإلكترونية وتطبيق سهل.

الموقع الإلكتروني لوزارة التربية

المصدر
وزارة التربية
الوسوم
8 يناير، 2024
0 19 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير التربية: توفير كل الإمكانات المتاحة لأداء الطلبة امتحاناتهم بسهولة ويسر

7 يناير، 2024

التربية: اكتمال جميع التجهيزات لاستقبال طلبة الـ12 لاختبارات نهاية الفترة الدراسية الاولى

6 يناير، 2024

أ. د. فايز الظفيري: السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة في ضوء اعتماد وموافقة مجلس الجامعات الحكومية

2 يناير، 2024

مجلس جامعة الكويت يوافق على تعويض تكاليف نشر الأبحاث العلمية الممولة وغير الممولة

28 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى