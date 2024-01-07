وزير التربية: توفير كل الإمكانات المتاحة لأداء الطلبة امتحاناتهم بسهولة ويسر

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع حرصه وجميع القطاعات المعنية بوزارة التربية على توفير السبل والامكانات المتاحة لأداء الطلبة امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي (2023-2024) بسهولة ويسر وسط أجواء مناسبة ومريحة.

وأضاف المانع في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الصف ال12 أن الهدف من الجولة الاطمئنان على سير عمل اللجان ورصد أي ملاحظات قد تواجه أبناءنا الطلبة مؤكدا أن الوزارة ستمنح كل طالب حقه من خلال التدقيق في الإجابات لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وأوضح أن الوزارة ماضية في تطبيق اللوائح المعنية بالامتحانات للحفاظ على جودة التعليم ومحاربة الظواهر السلبية مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة الطالب ليحصل على مستوى علمي جيد يؤهله لاستكمال دراسته للمرحلة الثانوية من دون تعثر.

وثمن الدور الرائد والكبير للادارات المدرسية والمراقبين والملاحظين وأعضاء (الكنترول) العلمي والأدبي والمشاركين والعاملين كافة خلال فترة الامتحانات.

ودعا المانع أبناءه الطلبة إلى بذل الجهد والمثابرة بجد واجتهاد لاسيما وأنهم في مرحلة دراسية فاصلة في حياة كل طالب وذلك لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم لافتا إلى أن التعليم الحقيقي أداة فاعلة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة للدفع بعجلة التنمية في المجتمع.

ورافق الوزير خلال الجولة وكيل وزارة التربية بالتكليف ورئيس عام الامتحانات أنوار الحمدان والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف ونائب رئيس عام الامتحانات للقسم الأدبي حصة المطوع والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف نائب رئيس عام الامتحانات للقسم العلمي الدكتور سلمان اللافي.