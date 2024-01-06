مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم

مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم

أكدت مصر اليوم السبت رفضها القاطع لأية إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم مطالبة بضرورة توقف التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسؤولين في الكيان الإسرائيلي المحتل بهذا الشأن.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري من وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وأوضح البيان أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستمر.

وفي هذا السياق أكد شكري ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع مطالبا نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.

وأفاد البيان أن مناقشات شكري وكولونا تطرقت أيضا إلى التطورات على الساحة اللبنانية والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن شكري أكد ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعاني منه الأشقاء الفلسطينيون وكذا ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية.

وشدد البيان على أن طول أمد الأزمة الراهنة واستمرار الفشل في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المخالف لكافة أحكام القانون الدولي ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية فضلا عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.

واتفق الوزيران بحسب البيان على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة في غزة والحد من تداعياتها.