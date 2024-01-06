التربية: اكتمال جميع التجهيزات لاستقبال طلبة الـ12 لاختبارات نهاية الفترة الدراسية الاولى

أكدت وزارة التربية اليوم السبت عن الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لاستقبال طلاب وطالبات الصف الـ12 بقسيمه العلمي والأدبي المقرر لهم أداء اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى يوم غد الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة في بيان صحفي إن إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني 43370 بينهم 27540 للقسم العلمي و15006 للقسم الأدبي فيما يبلغ عدد المتقدمين للتعليم الديني 824 طالبا وطالبا.

واشار الوهيدة الى أن الوزارة تبث يوميا رسائل توعوية للتوجيه الفني العام لمختلف المواد الدراسية ضمن حملة (نسعى بعلمنا) والمستمرة حتى نهاية اختبارات.

وأوضح ان هذه الرسائل تحتوي على نصائح عامة وتوجيهات وإرشادات حول طرق الدراسة الفعالة ومصادر التعلم لكل مادة دراسية قبيل يوم الامتحان بهدف التوعوية بتهيئة المتعلمين وإعدادهم تربويا ونفسيا لدخولهم الامتحان وإرشادهم نحو طرق المذاكرة السليمة والتحلي بالإيجابية والالتزام بالنظم واللوائح أثناء فترة الامتحانات.