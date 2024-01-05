الولايات المتحدة تهنئ الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي إن وزارة الخارجية الأمريكية ترحب بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في دولة الكويت.

وأضاف المتحدث أن “الشيخ محمد الصباح صاحب مسيرة مهنية متميزة في الخدمة العامة ولطالما دعم الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الكويت حيث سبق أن شغل منصب سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة ومنصب وزير الخارجية”.

وأعرب عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق شراكتها مع دولة الكويت ورئيس مجلس الوزراء الجديد “فيما نسعى إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط”.

من جهته قدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان التهنئة إلى الشيخ الدكتور محمد الصباح مضيفا أن “العلاقة بين الولايات المتحدة ودولة الكويت تشكلت على أمد عقود لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط”.

وقال سوليفان إن “الكويت حليف رئيس للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا لتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية والشعبية”.

وأكد في البيان أن “شراكتنا التاريخية ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا”.

وكان أمر أميري صدر أمس الخميس بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لإصدار مرسوم تعيينهم.