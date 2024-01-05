البحرية الهندية تتدخل لإنقاذ سفينة مختطفة في بحر العرب

أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الجمعة أن قواتها البحرية تحركت لإنقاذ سفينة تحمل علم ليبيريا مختطفة في بحر العرب.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات البحرية المنتشرة في المنطقة تدخلت بعد إرسال السفينة رسالة إلى منصة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد باعتلاء خمسة إلى ستة أفراد مسلحين متن السفينة مساء أمس الخميس.

وأوضح البيان أن القوات البحرية الهندية أرسلت طائرة دورية بحرية كما حولت مسار السفينة الحربية الهندية (تشيناي) المنتشرة للأمن البحري باتجاه السفينة المختطفة في استجابة سريعة للوضع المتطور.

وأضاف أن الطائرة حلقت فوق السفينة في الصباح الباكر اليوم وأجرت اتصالا بالسفينة للتأكد من سلامة الطاقم.

وأشار إلى أن الطائرات البحرية تواصل أيضا مراقبة الحركة في حين تقترب (تشيناي) من السفينة لتقديم المساعدة.

ويأتي ذلك إثر معلومات تفيد باختطاف السفينة (ليلا نورفولك) التي تحمل على متنها 15 من الهنود قرب ساحل الصومال.

وأشار البيان إلى أنه يتم مراقبة الوضع العام عن كثب بالتنسيق مع الوكالات الأخرى والقوات متعددة الجنسيات في المنطقة.

وذكرت الوزارة أن البحرية الهندية ملتزمة بضمان سلامة الشحن التجاري في المنطقة جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين والدول الأجنبية الصديقة.