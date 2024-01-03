الهند: مصرع 14 شخصا واصابة 27 اخرون اثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في ولاية آسام

لقي ما لايقل عن 14 شخصا مصرعهم واصيب 27 اخرون اليوم الاربعاء اثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في منطقة (باليجان) في محافظة جولاجات بولاية (آسام) شمال شرق الهند.

ونقلت وكالة (آسيان نيوز انترناشيونال) عن مفتش شرطة جولاجات راجين سينغ القول إن الحافلة التي كانت تنقل ركابا كانوا في طريقهم الى معبد (تيلينجا ماندير) اصطدمت بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس من جهة مدينة (جورهات) في الساعة الخامسة من صباح اليوم.

واعلن عن انتشال 10 جثث من الموقع كما تم نقل 27 مصابا إلى مستشفى جورهات الطبي حيث توفي شخصان متأثرين بجراحهما.

واعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما عن حزنهما جراء الحادث المروع.