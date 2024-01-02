وزير الداخلية يكرم فريق أول متقاعد أنور عبد اللطيف البرجس

كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، فريق أول متقاعد أنور عبد اللطيف البرجس، وذلك بمناسبة انتهاء مسيرته في خدمة المؤسسة الأمنية.

ونقل الخالد إلى الفريق أول متقاعد أنور عبد اللطيف البرجس تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا للبلاد على ما قدمه من عطاء وجهد في دعم العمل الأمني خلال مشواره المهني في الوزارة، مؤكداً على إسهاماته الواضحة والمخلصة في مختلف المناصب الأمنية التي تقلدها، متمنيا له التوفيق في حياته المستقبلية.