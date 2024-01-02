بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 94.81 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 94.81 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 81ر94 نقطة ليبلغ مستوى 10ر6912 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 39ر1 في المئة.

وتم تداول 8ر197 مليون سهم عبر 10527 صفقة نقدية بقيمة 3ر50 مليون دينار (نحو 5ر153 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 51ر47 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5617 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 85ر0 في المئة من خلال تداول 9ر75 مليون سهم عبر 4057 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار (نحو 36 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 65ر114 نقطة ليبلغ مستوى 69ر7591 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 53ر1 في المئة من خلال تداول 9ر121 مليون سهم عبر 6470 صفقة بقيمة 4ر38 مليون دينار (نحو 12ر117 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13ر41 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5528 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 75ر0 في المئة من خلال تداول 6ر51 مليون سهم عبر 2566 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار).

وكانت شركات (مدار) و(تمدين أ) و(مشاعر) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(عقارات ك) و(وطني) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(أصول) و(المشتركة) و(أولى تكافل) الأكثر انخفاضا.