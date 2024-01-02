الشرطة التركية

تركيا تعتقل 33 للاشتباه في تجسسهم لصالح الموساد

2 يناير، 2024
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ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة اليوم الثلاثاء إن السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الصهيونية (الموساد)، مضيفة أن البحث مستمر عن 13 آخرين.

وقالت الوكالة إن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 57 موقعا في ثمانية أقاليم في إطار تحقيق أطلقه مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمكتب النائب العام في إسطنبول.

وأشارت الأناضول، دون ذكر مصادر، إلى أنه من المعتقد أن المشتبه بهم كانوا يسعون إلى رصد ومراقبة ومهاجمة وخطف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا في إطار عمليات “تجسس دولية”.

المصدر
رويترز
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2 يناير، 2024
0 7 أقل من دقيقة

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