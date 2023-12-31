الداخلية: ضبط 4 متهمين بتهمة سرقة كابلات نحاسية في منطقة جليب الشيوخ

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن الجهود الأمنية المكثفة في عمليات البحث والتحري حول سرقات الكابلات النحاسية بمختلف مناطق البلاد تمكن قطاعي الأمن الجنائي والأمن العام من ضبط (4) أشخاص من جنسية آسيوية في قضيتين منفصلتين، أحدهم يقوم بتقطيعها وتخزين المسروقات في منطقة جليب الشيوخ، حيث تم العثور على جميع الأدوات المستخدمة في عملية تقطيع الكابلات، وتم احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية