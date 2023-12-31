تلوث الهواء في الهند

العاصمة الهندية تسجل ارتفاعا خطرا في مستويات تلوث الهواء

31 ديسمبر، 2023
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اعلنت السلطات الهندية اليوم الاحد ارتفاع مستويات تلوث الهواء في العاصمة نيودلهي الى خطر وسط موجة برد شديد وضباب كثيف شمال الهند.

وذكرت بيانات صادرة عن لجنة إدارة جودة الهواء المركزية أن “عددا من المناطق في نيودلهي سجلت صباح اليوم مستويات أكثر من 400 درجة بمؤشر جودة الهواء المكون من 500 درجة”.

وتعد (منيركا) و(دواركا) و(آر كي بورام) و(انند ويهار) من اكثر المناطق تلوثا في العاصمة اذ سجلت مستويات اكثر من 400 درجة.

ووفق تصنيف مؤشر جودة الهواء تعد القراءة فوق 400 درجة امرا خطرا ويمكن أن تضر حتى بالأشخاص الأصحاء لا سيما من يعانون من الامراض.

وتعد دلهي من أكثر المدن تلوثًا في العالم وفق عدة دراسات حول جودة الهواء عبر العالم بسبب الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات والالعاب النارية والدخان الناتج من حرق قش المحاصيل في الولايات المجاورة.

المصدر
وكالات
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31 ديسمبر، 2023
0 8 دقيقة واحدة

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