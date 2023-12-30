الدوري الإنكليزي: سيتي ينهي العام بشكل إيجابي وفيلا يلحق بالصدارة

أنهى مانشستر سيتي عام 2023 بشكل إيجابي بفوزه على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 2-0، فيما لحق أستون فيلا بليفربول الى الصدارة موقتاً بعد فوزه الشاق وفي الوقت القاتل على ضيفه بيرنلي المنقوص عددياً 3-2 السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

على “ستاد الاتحاد”، بدأ سيتي اللقاء بخبر سعيد في نهاية العام مع عودة البلجيكي كيفن دي بروين الى الفريق وجلوسه على مقاعد البدلاء بعد غياب عن الملاعب منذ المباراة الأولى في الدوري ضد بيرنلي في 11 آب/أغسطس.

في المقابل، استمر غياب الهداف النروجي إرلينغ هالاند بسبب الإصابة أيضاً، لكن ذلك لم يمنع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا من تحقيق فوزه الثاني توالياً والثاني عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده الى 40 نقطة في المركز الثالث موقتاً بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يلتقي الأحد مع مضيفه وجاره فولهام.

ولم يقدم سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، الكثير في الشوط الأول إن كان قبل الهدف الذي سجله الإسباني رودري بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة الى الزاوية اليمنى (14)، أو بعده باستثناء محاولة للبرتغالي برناردو سيلفا الذي اصطدم بتألق الحارس ويسلي فوديرينغهام (21)، لكن هيمنته كانت مطلقة إذ بلغت نسبة استحواذه على الكرة 82 بالمئة خلال النصف الأول من اللقاء.

وبدأ سيتي الشوط الثاني بفرصة لفيل فودن الذي وصلته كرة خلف الدفاع، فتقدم بها وراوغ الحارس فوديرينغهام لكنه تأخر في التسديد (54).

لكن الهدف الثاني لم يتأخر وجاء بعد لعبة جماعية ومميزة وعرضية من فودن الى الأرجنتيني خوليان ألفاريس الذي سبق المدافع الى الكرة وأودعها الشباك (61).

ثم اشتعلت المدرجات بعدما طُلِب من دي بروين الإحماء استعداداً للمشاركة لكن غوارديولا فضل عدم الزج به في ظل هيمنة فريقه على مجريات اللقاء حتى صافرة النهاية.

فيلا يتجنب نتيجة مخيبة أخرى

وعلى “فيلا بارك”، بدا أستون فيلا في طريقه لاختبار خيبة أخرى يضيفها الى لقاء لقاء المرحلة الماضية حين تقدم على مانشستر يونايتد بهدفين قبل أن يسمح للأخير بالعودة والفوز 3-2، لكنه حافظ على رباطة جأشه أمام ضيفه بيرنلي وحسم النقاط الثلاث بفضل ركلة جزاء نفذها البرازيلي دوغلاس في الدقيقة 89.

وتقدم فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري في الدقيقة 28 عبر الجامايكي ليون بايلي بعد تمريرة من أولي واتكنز، لكن بيرنلي أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط بواسطة السويسري زكي أدموني بعد تمريرة رأسية من الإيرلندي دارا أوشي.

واستعاد فيلا التقدم قبل نهاية الشوط الأول عبر الفرنسي موسى ديابيه بعد تمريرة أخرى من واتكنز (42)، ثم اعتقد أن الطريق بات مشرعاً أمامه بعد اضطرار بيرنلي الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد النروجي ساندي بيرغي بالإنذار الثاني (56).

لكنه لم يستغل التفوق الميداني والفرص، أبرزها لجايكوب رامسي في الدقيقة 64، فدفع الثمن بهدف التعادل بعد كرة قادمة مباشرة من الحارس الى الايسلندي يوهان بيرغ غودموندسون الذي حولها برأسه الى الجنوب إفريقي لايل فوستر، فتقدم بها الأخير وأطلقها في الشباك (71).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حصل استون فيلا على ركلة جزاء اثر عرقلة الكولومبي جون دوران من آرون رامسي، فانبرى لها دوغلاس بنجاح بمساعدة العارضة التي ارتدت منها الكرة الى الشباك (89)، مانحاً بذلك فريقه النقطة 42 فصعد الى الوصافة موقتاً بفارق الأهداف خلف ليفربول المتصدر الذي يلعب الإثنين ضد نيوكاسل.

تشلسي يفلت من فخ لوتون

وأفلت تشلسي من فخّ مضيفه لوتون تاون الذي انتفض في ربع الساعة الأخير وسجل هدفين من دون أن تكتمل عودته ليخسر في النهاية 2-3.

وبعدما كان حقق فوزه الثالث توالياً على أرضه في الدوري للمرة الأولى منذ آب/أغسطس-أيلول/سبتمبر 2022 يوم الأربعاء بانتصاره على جاره وضيفه كريستال بالاس 2-1، أراد تشلسي السبت تجنب سيناريو خسارة 24 مباراة خلال عام واحد للمرة الأولى منذ العام 1978.

وكان له ذلك بفضل الثلاثية التي تناوب على تسجيلها كول بالمر (12 و70) ونوني ميدويكي (37)، فيما أحرز أصحاب الأرض هدفين عن طريق لاعب تشلسي السابق روس باركلي (80) وإيليا أديبايو (87).

وبهذا الفوز، رفع تشلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر بفوزه الثامن فقط هذا الموسم مع ثماني خسارات وأربعة تعادلات، فيما بقي لوتون تاون في المركز الثامن عشر مع 15 نقطة بعدما مني بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم في الدوري.

وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سعيداً لـ”إنهاء عام 2023 بهذه الطريقة”، مضيفاً “كان أسبوعاً كبيراً. سنبدأ العام المقبل بطريقة إيجابية”.

وتواصلت معاناة إيفرتون بتلقيه الهزيمة الثالث توالياً والعاشرة هذا الموسم وجاءت على يد مضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، فتجمد رصيده عند 16 نقطة بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط، فيما حقق كريستال بالاس فوزه الخامس للموسم جاء على حساب ضيفه برنتفورد 3-1 بعدما كان متخلفاً منذ الدقيقة الثانية.

ويلعب لاحقاً نتوتنغام فورست مع مانشستر يونايتد.