الداخلية: احباط عملية تهريب نحو 35 شبو و300 ألف حبة كبتاجون عن طريق احد المنافذ الحدودية تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون دينار

الداخلية: احباط عملية تهريب نحو 35 شبو و300 ألف حبة كبتاجون عن طريق احد المنافذ الحدودية تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون دينار

استمراراً لجهود قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع.

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال عمليات البحث والتحري المستمرة عن تجار السموم وأساليب تهريب المواد الممنوعة بجميع أشكالها، تم التوصل إلى معلومات تفيد عن عملية تهريب مواد مخدرة عن طريق احد المنافذ الحدودية في البلاد.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة ومراقبة المنفذ والإنتشار على المنطقة الحدودية، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين، وبتفتيش المركبة تبين وجود نحو (35) كيلو من الشبو وحوالي (300,000) ألف حبة من الكبتاجون تم اخفائها بطريقة سرية داخل العديد من أجزاء المركبة الداخلية، وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من (500,000) ألف “نصف مليون دينار كويتي” وجاري إحالتهما لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهما.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الأمن بجميع قطاعتها المعنية بعون من الله عزَّ وجلّ قادرون على مواجهة تجار السموم وكشف جميع أساليبهم في تهريب الممنوعات، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).