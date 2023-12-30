بريطانيا: توقف كامل لقطارات يوروستار الدولية بسبب فيضان احد الانفاق

بريطانيا: توقف كامل لقطارات يوروستار الدولية بسبب فيضان احد الانفاق

أعلنت السلطات البريطانية اليوم السبت توقف كامل للقطارات السريعة التي تربط العاصمة لندن بالمدن الفرنسية والبلجيكية والهولندية.

واكدت ادارة خدمة (يوروستار) في بيان ان توقف القطارات التي تمر تحت بحر المانش (قناة الانجليزية) جاء بسبب فيضان احد الانفاق البرية بمياه الأمطار.

وأشار البيان إلى الغاء رحلات 14 قطارا حتى الساعة ال11 صباحا بالتوقيت المحلي لمختلف الوجهات الأوروبية الثلاث مع توقعات بإلغاء المزيد مؤكدا ان المهندسين يعملون لإعادة فتح النفق المغمور بالمياه والذي يقع قبل النفق الرئيسي الذي يعبر تحت مياه (المانش).

ونقلت محطات التلفزيون البريطانية مشاهد طوابير لمئات من المسافرين في محطة القطارات (سانت بانكرس) الدولية في لندن حيث كان معظهم متوجها لقضاء عطلة نهاية السنة في العاصمة الفرنسية باريس.

وتشهد بريطانيا تقلبات جوية كبيرة بفعل الرياح القوية التي فاقت سرعتها في بعض المناطق الشمالية 110 كيلومتر في الساعة فيما شهدت المناطق الجنوبية هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات في عدد من القرى والوديان.