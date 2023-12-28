وزير المالية يلغي قرار تشكيل لجنة دراسة أوضاع المتقاعدين ويوجّه باستخدام آليات الدراسة عن بعد

وزير المالية يلغي قرار تشكيل لجنة دراسة أوضاع المتقاعدين ويوجّه باستخدام آليات الدراسة عن بعد

وجّه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السيد/ فهد عبدالعزيز الجارالله بإلغاء قرار إدارة المؤسسة لتشكيل لجنة دراسة الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والذي تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور التوجيه بإلغائه لمزيد من الدراسة.

يأتي هذا التوجيه للإدارة التنفيذية للمؤسسة في ظل الحاجة لدراسة استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية والاتصالية والاستطلاعية الجديدة التي توفر الوقت والجهد لتنفيذ مشروع الدراسة دون الحاجة لإجراء أي زيارات ميدانية.

وأوضح البيان أن مشروع الدراسة جاء بناء على تكليف من مجلس الوزراء للمؤسسة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء والجهاز المركزي للتخطيط في ضوء الاهتمام والعناية التي توليها الحكومة لدراسة التحولات والتغيرات التي تواجه هذه الشريحة التي تعني المؤسسة بشؤونها وأوضاعها.