وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله

وزير المالية يلغي قرار تشكيل لجنة دراسة أوضاع المتقاعدين ويوجّه باستخدام آليات الدراسة عن بعد

28 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

وجّه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السيد/ فهد عبدالعزيز الجارالله بإلغاء قرار إدارة المؤسسة لتشكيل لجنة دراسة الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والذي تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور التوجيه بإلغائه لمزيد من الدراسة.

يأتي هذا التوجيه للإدارة التنفيذية للمؤسسة في ظل الحاجة لدراسة استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية والاتصالية والاستطلاعية الجديدة التي توفر الوقت والجهد لتنفيذ مشروع الدراسة دون الحاجة لإجراء أي زيارات ميدانية.

وأوضح البيان أن مشروع الدراسة جاء بناء على تكليف من مجلس الوزراء للمؤسسة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء والجهاز المركزي للتخطيط في ضوء الاهتمام والعناية التي توليها الحكومة لدراسة التحولات والتغيرات التي تواجه هذه الشريحة التي تعني المؤسسة بشؤونها وأوضاعها.

المصدر
وزارة المالية
الوسوم
28 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الإعلام: إحالة 3 خدمات إخبارية للنيابة لمخالفتها قانون تنظيم الاعلام الالكتروني

28 ديسمبر، 2023

وزير المالية يصدر قراراً بمنع الخصم من مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة

28 ديسمبر، 2023

الطيران المدني: ضرورة إصدار الموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر

28 ديسمبر، 2023

وزير الشؤون: افتتاح مراكز الإيواء ومراكز حماية الطفل بمحافظتي العاصمة والفروانية قريبا

28 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى