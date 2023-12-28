إيسكو لاعب ريال بيتيس

الدوري الإسباني: إيسكو يمدد عقده مع ريال بيتيس حتى عام 2027

28 ديسمبر، 2023
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أعلن نادي ريال بيتيس اشبيلية سابع الدوري الاسباني لكرة القدم الخميس تمديد عقد لاعب وسطه الوافد هذا الصيف إيسكو حتى عام 2027.

وخاض اللاعب السابق لريال مدريد والبالغ من العمر 31 عاما 24 مباراة مع ريال بيتيس منذ انضمامه الى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وسجل ثلاثة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة.

ويقدم إيسكو المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات مع النادي الملكي، بداية موسم رائعة مع الفريق الأندلسي بعد تجربة مخيبة مع جاره إشبيلية حيث فسخ عقده بعد أربعة أشهر ونصف فقط.

وأصبح إيسكو في غضون أشهر قليلة أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني.

ويحتل بيتيس إشبيلية المركز السابع في الدوري وسيخوض ملحق الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب الكرواتي في شباط/فبراير المقبل، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث للمجموعة الثالثة خلف غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وسبارتا براغ التشيكي.

المصدر
أ ف ب
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28 ديسمبر، 2023
0 9 دقيقة واحدة

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