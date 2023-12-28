الرئيس التركي يعلن نجاح الطائرة الحربية المسيرة “العنقاء 3” في إجراء أول تحليق لها

الرئيس التركي يعلن نجاح الطائرة الحربية المسيرة “العنقاء 3” في إجراء أول تحليق لها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس نجاح الطائرة الحربية المسيرة (العنقاء 3) في إجراء أول تحليق لها.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء عن أردوغان القول عبر حساباته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي إن (العنقاء 3) التي طورتها شركة (توساش) التركية لصناعات الطيران والفضاء “أجرت أول تحليق لها في الأجواء بنجاح”.

وأضاف أردوغان أن الطائرة الجديدة ستقدم “إسهاما قويا” في “الدفاع” عن تركيا “بفضل خصائصها وتصميمها والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها”.

وذكرت (الأناضول) أن (العنقاء 3) هي “طائرة حربية مسيرة تمتلك قدرة فائقة على التخفي عن أجهزة الرادار نظرا لتصميم هيكلها الخالي من ذيول أفقية أو عمودية”.

وأوضحت أن الطائرة تستطيع التحليق على ارتفاع 44 ألف قدم وإجراء مهامها على ارتفاع 40 ألف قدم كما أنها تمتلك قدرات هجومية جو – أرض وجو – جو “ويمكن استخدامها في الحروب الإلكترونية للضغط على منظومات العدو على الأرض”.

وأشارت إلى أن (العنقاء 3) تستطيع الانخراط في عمليات مشتركة مع مقاتلات (إف 16) و(حر جت) التركية المأهولة كما أنه يمكنها استخدام ذخائر هاتين المقاتلتين أيضا.