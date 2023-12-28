وزير المالية يصدر قراراً بمنع الخصم من مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة

أصدر معالي وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله قراراً وزارياً بشأن شروط وضوابط توزيع مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي وزارة المالية بما يحقق العدالة بين الموظفين، حيث يمنع القرار ما كان معمولاً به مسبقاً بتقسيم وتصنيف الموظفين الحاصلين على تقييم امتياز إلى درجات وفئات تمنع بعضهم من الحصول على كامل مكافأة الأعمال الممتازة، ويمنع القرار أيضاً خصم أي مبالغ من مكافأة الأعمال الممتازة من الموظفين ذوي الإعاقة والموظفين الحاصلين على تخفيف ساعات العمل وفق المجلس الطبي أو وفق قانون الطفل، مما يحقق العدالة والمساواة بين موظفي الوزارة.

المصدر وزارة المالية