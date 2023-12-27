البلدية: إزالة 15 مظلة مخالفة مقامة على أملاك الدولة بمحافظة الاحمدي

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بفريق الطوارئ والتدخل السريع بمحافظة الاحمدي تنفيذ إزالة لــ 15 مظلة تمت إقامتها بالتعدي على أملاك ورفع غرفتي كيربي بمنطقة المهبولة.

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية المحافظة خالد الفضلي بأنه على إثر ورود شكاوي بوجود تعديات على أملاك الدولة بمنطقة المهبولة تمثلت في إقامة مظلات بالتعدي على أملاك الدولة ، قام الفريق الرقابي برصد المظلات المخالفة المقامة على أملاك الدولة ووجه إنذارات بإزالتها وبعد انتهاء فترة الإنذار تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإزالتها.

وأشار إلى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي لجولاتهم الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع المخالفات، مؤكدا على أنهم لن يدخروا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من كافة المظاهر السلبية بجميع مناطق المحافظة والتي تتمثل في إقامة أي تعديات باستغلال مساحات على أملاك الدولة.

من حملة البلدية