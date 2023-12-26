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سفارة الكويت لدى مصر: العثور على الطالب الكويتي المفقود في أحد مستشفيات القاهرة

26 ديسمبر، 2023
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أفادت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء بـ”العثور على الطالب الكويتي المفقود بعد عمليات بحث واسعة أجرتها السلطات المصرية”.

وقالت السفارة في بيانٍ لها إنه “تم التعرف على الطالب وهو في أحد مستشفيات مدينة القاهرة ويتلقى العلاج” مضيفة أن طاقما من السفارة مع ذويه “يتواجدون حاليا إلى جانب الطالب للوقوف على حالته الصحية”.

وأعربت عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها السلطات المصرية المعنية وتعاونها مع السفارة من أجل الكشف عن مصير الطالب بأسرع وقت ممكن.

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
26 ديسمبر، 2023
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