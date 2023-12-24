المخيم الطبي العلاجي لمرضى القلب ضمن حملة "الكويت بجانبكم"

وزير الصحة اليمني يشيد بتدخلات دولة الكويت وعطاءها المتميز في دعم بلاده

24 ديسمبر، 2023
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أشاد وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح اليوم الأحد بتدخلات دولة الكويت وعطاءها المتميز في دعم الشعب اليمني في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الصحة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير بحيبح خلال تدشينه المخيم الطبي العلاجي لمرضى القلب في مدينة (المكلا) مركز محافظة (حضرموت) بتمويل متبرعين من دولة الكويت وإشراف جمعية (الرحمة العالمية) ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وثمن بحيبح العطاء “المتميز والجميل” وهذه اللفتة الكريمة من جمعية (الرحمة العالمية) الكويتية التي أدخلت البهجة والسرور على المرضى وذويهم معربا عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على كل ما يقدموه للشعب اليمني.

وأشار إلى أن هذا المخيم يعتبر من أهم المخيمات الطبية الجراحية النوعية التي تستهدف أكثر شرائح المرضى معاناة وألما وهم مرضى القلب جراء التكاليف الباهظة للعمليات التي يصعب على الأسر البسيطة إجراءها خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن.

من جانبه قال نائب رئيس (مؤسسة التواصل) المنفذة للمشروع عماد عبدالرحيم إن المخيم الطبي الجراحي النوعي يهدف لتنفيذ 40 عملية لتركيب دعامات قلب للمرضى من مختلف المحافظات اليمنية.

وأضاف أن المخيم النوعي يقوم عليه فريق طبي متخصص في جراحة القلب وبتقنيات طبية حديثة في مركز (نبض الحياة) بالمكلا عاصمة إقليم حضرموت.

وأعرب عن جزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح المخيم مثمنا دعم (الرحمة العالمية) بدولة الكويت لهذا المخيم النوعي المنقذ لحياة شريحة مهمة من المرضى في اليمن.

المصدر
كونا
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24 ديسمبر، 2023
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