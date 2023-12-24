“الإحصاء”: ارتفاع التضخم محليا 3.79% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي

“الإحصاء”: ارتفاع التضخم محليا 3.79% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 79ر3 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في نوفمبر بنسبة 23ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وذكرت أن الرقم القياسي لمجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 81ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 22ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية لمجموعة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 86ر6 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 13ر3 في المئة وكذلك معدل التضخم في مجموعة (المفروشات المنزلية) بنسبة 96ر2 في المئة.

وأفادت بأن مؤشر أسعار مجموعة (الصحة) ارتفع بنسبة 41ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 95ر2 في المئة في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت أن أسعار مجموعة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 06ر3 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في مجموعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 64ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (التعليم) بنسبة 72ر0 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 54ر3 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 14ر4 في المئة.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر نوفمبر الماضي باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 38ر3 في المئة على أساس سنوي.