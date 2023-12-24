الخطوط الجوية الكويتية تتسلم الطائرة “برقان” تاسع طائراتها من نوع ايرباص “ايه 320 نيو”

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأحد تسلمها الطائرة (برقان) تاسع وآخر طائراتها من نوع ايرباص (ايه 320 نيو) والتي تأتي ضمن صفقة تشمل تسع طائرات من النوع نفسه.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن الفقعان في بيان صحفي إنه بوصول الطائرة (برقان) بات أسطول الشركة يتكون من 33 طائرة منها ثلاث طائرات إيرباص (ايه 330 – 200) وسبع طائرات إيرباص (ايه 320 – 200 سي إي أو) و10 طائرات بوينغ (777 – 300 اي ار).

وأضاف الفقعان أن أسطول الشركة يتضمن أيضا تسع طائرات إيرباص (ايه 320 نيو) وأربع طائرات إيرباص (ايه 330 – 800) موضحا أنه تم الاتفاق مع (إيرباص) على استلام ست طائرات من نوع إيرباص (ايه 321 نيو) وثلاث طائرات من نوع إيرباص (ايه 321 نيو – ال ار) خلال السنوات القادمة.

وذكر أن الطائرة الجديدة تحتوي على أحدث التكنولوجيا والتقنيات وتضمن الراحة والرفاهية والأمان لركابها كما تتميز بانخفاض تكلفة الوقود وستسهم في الاستمرار بتحقيق الاهداف المنشودة التي يسعى إليها (الطائر الازرق).

وأوضح أن طائرات إيرباص (ايه 321 نيو) و(ايه 321 نيو – إل أر) أثبتت قدرتها على تحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية بنسبة 30 في المئة.

يذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.