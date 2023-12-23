الدوري الإنكليزي: توتنهام يتقدم الى المركز الرابع ووست هام يعمّق جراح يونايتد

صعد توتنهام الى المركز الرابع مؤقتا في ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ايفرتون 2-1 ضمن المرحلة الثامنة عشرة السبت.

ويدين توتنهام بفوزه الى كل من البرازيلي ريتشارليسون (8) والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (18) اللذين سجلا الهدفين، قبل ان يقلّص البرتغالي أندريه غوميش النتيجة (82).

ورفع توتنهام رصيده الى 36 نقطة ليتقدم الى المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من غياب مانشستر سيتي (34) حامل اللقب عن مباريات نهاية الاسبوع بسبب مشاركته في كأس العالم للاندية التي أحرز لقبها على حساب فلوميننسي البرازيلي بعد ان تغلب عليه في النهائي 4-0.

وهذا الفوز الثالث تواليًا لتوتنهام في الدوري، فيما تلقى ايفرتون خسارته الاولى بعد 4 انتصارات متتالية ليحتل المركز السادس عشر بـ 16 نقطة.

خسارة ثامنة ليونايتد

وعمّق وست هام جراح مانشستر يونايتد ملحقاً به خسارة ثامنة هذا الموسم.

وصعد وست هام إلى المركز السادس (30 نقطة)، في حين تراجع يونايتد إلى الثامن (28).

وهذه المباراة الرابعة توالياً يفشل “الشياطين الحمر” بتحقيق الفوز فيها، كما التسجيل، ضمن جميع المسابقات، للمرة الاولى منذ 1992.

ودعا المدرب الهولندي إريك تن هاغ فريقه الى “التعاضد” والتحلي بالهدوء بعد الخسارة الجديدة.

وقال تن هاغ “في العام 2023، فزنا بكأس، لعبنا نهائي كأس إنكلترا، كنا في المركز الثالث بالدوري. كان هناك بعض اللمحات لكننا كنا نتفوّق على أنفسنا في الاداء، لكن في هذه اللحظة نحن نؤدي أقل من المطلوب”.

وأضاف “هناك أسباب لذلك، لدينا إصابات عدّة، لذا سيكون الفريق أفضل عندما يعود المصابون”.

وتابع “يجب ان نكون هادئين، التعاضد، أن نلتزم بالخطة، يجب ان نقوم بذلك معًا”.

وخسر يونايتد 13 مباراة في مختلف المسابقات قبل عيد الميلاد، للمرة الاولى منذ موسم 1930-1931 عندما حلّ أخيراً.

وشهدت المباراة المشاركة الرسميّة الأولى لقلب الدفاع الفرنسي الشاب ويلي كامبوالا (19 عاماً) الصاعد من فريق الشباب، ليلعب إلى جانب الإيرلندي الشمالي المخضرم جوني إيفانز مع يونايتد.

وبات هذا الثنائي التاسع المختلف يعتمد عليه تن هاغ في قلب الدفاع خلال بطولة الدوري هذا الموسم.

وجاءت مشاركة كامبوالا بسبب مرض مواطنه الدولي رافايل فاران الذي كان قد لعب أمام ليفربول (0-0) في المرحلة الماضية.

ويُعاني يونايتد من غياب العديد من لاعبيه، مثل البرازيلي كازيميرو، البرتغالي ديوغو دالو، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، بالإضافة إلى مايسون ماونت، الفرنسي أنتوني مارسيال والدنماركي كريستيان إريكسن.

وأهدر الأرجنتيني أليخاندرو غارناشو فرصتين للتقدّم، حين سدّد في الأولى على الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (35)، وفي الثانية مرّر الكرة لزميله حين وضعه البرازيلي أنتوني مرةً ثانيةً بمواجهة الحارس (39).

وأنقذ الحارس الكاميروني أندري أونانا “الشياطين الحمر” من هدفٍ بتصدّيه لرأسيّة جارود بوين (56).

وافتتح بوين، هدّاف وست هام، التسجيل بعدما توغّل بين المدافعين واستغلّ تمريرة من البرازيلي لوكاس باكيتا (72).

ورفع بوين رصيده إلى 11 هدفاً مُعادلاً وصيف الترتيب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بفارق ثلاثة أهداف خلف النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وحسم الغاني محمد قدوس النتيجة بهدفٍ ثانٍ، بعدما استغلّ باكيتا خطأً من لاعب الوسط الشاب الآخر كوبي ماينو (78).

وفي نتائج أخرى، سقط نيوكاسل على يد مضيفه لوتون بهدف وحيد سجله أندروس تاونسند (25).

وحرمت الخسارة نيوكاسل من التقدم الى المركز السادس، وأبقته سابعا برصيد 29 نقطة، فيما يعد الفوز مهما للوتون الذي يحتل المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط برصيد 12 نقطة.

كذلك، فاز بيرنلي على فولهام 2-0.

وبات في رصيد بيرنلي 11 نقطة في المركز 19 قبل الاخير، اما فولهام فتجمّد رصيده عند 21 نقطة وتراجع الى المركز الثاني عشر.

كما قاد دومينيك سولانكي فريقه بورنموث لانتزاع فوز قاتل امام مضيفه نوتنغهام فورست 3-2.

وأحرز سولاني ثلاثية “هاتريك” (51، 58 و90+5)، فيما سجّل لنوتنغهام السويدي أنتوني إيلانغا (47) والنيوزيلندي كريس وود (74).

وأكمل نوتنغهام المباراة من الدقيقة 23 بعشرة لاعبين بعد طرد العاجي ويلي بولي.

وتقدم بورنموث الى المركز 12 بـ 22 نقطة فيما تجمّد رصيد نوتنغهام عند 14 نقطة في المركز 17 بـ 14 نقطة.