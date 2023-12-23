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عودة مركبة الشحن الفضائية “دراغون” إلى الأرض على متنها عينات أبحاث علمية

23 ديسمبر، 2023
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عادت مركبة الشحن الفضائية “دراغون” التابعة لشركة (سبيس أكس) المعنية بمهمة خدمات إعادة الإمداد إلى الأرض، يوم الجمعة، وعلى متنها عينات أبحاث علمية وأجهزة.

وأوضحت وكالة (ناسا) أن المركبة انفصلت عن محطة الفضاء الدولية عند الساعة 5:05 مساء بالتوقيت الشرقي (22:05 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

وعقب نحو 20 ساعة من التحليق، قامت المركبة بعملية الهبوط بمساعدة مظلة قبالة ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة.

وأضافت (ناسا) أن مركبة “دراغون” قد أعادت إلى الأرض أكثر من 4300 رطل (1950 كيلوغراما) من الإمدادات والتجارب العلمية المصممة للاستفادة من بيئة الجاذبية الصغرى للمحطة الفضائية.

وأُطلقت “دراغون” في 9 نوفمبر على متن صاروخ فالكون 9 لشركة (سبيس أكس) من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ(ناسا) في فلوريدا.

ووصلت المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية في 11 نوفمبر للقيام بمهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين لشركة (سبيس أكس) لصالح وكالة (ناسا)، حيث سلمت حوالي 6500 رطل من التجارب البحثية والإمدادات للطاقم والأجهزة للمحطة.

المصدر
وكالات
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23 ديسمبر، 2023
0 11 دقيقة واحدة

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