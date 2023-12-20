سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز مشيدا جلالته بالعلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء مؤكدا سموه حفظه الله على الحرص الدائم والتطلع المشترك للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وأشمل سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.