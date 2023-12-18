دوري أبطال أوروبا: اختبار سهل لحامل اللقب وصعب لبرشلونة في ثمن النهائي

أسفرت قرعة ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الإثنين، عن اختبار سهل نسبياً لمانشستر سيتي الانكليزي حامل اللقب أمام اف سي كوبنهاغن الدنماركي، فيما تنتظر برشلونة الاسباني مهمة صعبة أمام نابولي الإيطالي.

وتبدو حظوظ سيتي، بطل الموسم الماضي ووصيف نسخة 2021، كبيرة أمام اف سي كوبنهاغن مفاجأة دور المجموعات عندما حل وصيفا لبايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الاولى وساهم في اقصاء الفريق الإنكليزي الآخر مانشستر يونايتد.

وتصدر الفريق المملوك إماراتياً والساعي الى الاحتفاظ باللقب الذي ظفر به الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه، مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة.

وعلق مديره الرياضي الاسباني تشيكي بيغيرستاين بعد القرعة التي سُحبت في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة في مدينة نيون السويسرية “كوبنهاغن فريق واجهناه في السابق ونعرفه جيداً وقدم مستوى رائعاً وملعبهم رائع، لكن الامور مختلفة الآن بعد سنتين”.

وكان سيتي سحق كوبنهاغن 5-0 في دور المجموعات في النسخة الماضية وتعادل معه دون أهداف إياباً، في طريقه إلى احراز اللقب.

وأضاف مدير برشلونة السابق “الاهم بالنسبة لنا اننا رأيناهم في مرحلة المجموعات، كانوا افضل فريق في المجموعة الاولى. يجب أن نخوض المواجهة بمحمل الجد ونحترم الفريق وما قدمه”.

وتابع “صحيح أننا نرغب في الاحتفاظ باللقب، ولكن المهمة لن تكون سهلة ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة جميع الفرق وأولها إف سي كوبنهاغن”.

في المقابل، سيكون برشلونة، المتوج بلقب المسابقة خمس مرات آخرها عام 2015، في مواجهة صعبة أمام نابولي بطل إيطاليا الذي حل وصيفا في المجموعة الثالثة لريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (14).

وخلّفت القرعة أيضاً مواجهة من العيار الثقيل بين إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل النسخة الاخيرة والمتوج باللقب ثلاث مرات، وأتلتيكو مدريد الاسباني الوصيف ثلاث مرات تحت اشراف نجم وسط إنتر السابق الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وعلى غرار مانشستر سيتي، تبدو فرص بايرن ميونيخ البطل ست مرات كبيرة لمواصلة مشواره في المسابقة حيث أوقعته القرعة في مواجهة لاتسيو الممثل الثالث لإيطاليا، والأمر ذاته بالنسبة لريال مدريد الذي سيلاقي لايبزيغ الألماني.

وكانت القرعة رحيمة بباريس سان جرمان الفرنسي وصيف نسخة 2020 عندما أوقعته في مواجهة في المتناول نسبياً أمام ريال سوسييداد، الممثل الرابع لإسبانيا.

وخرج النادي الباريسي الذي يلهث وراء لقبه الاول في المسابقة القارية العريقة، من عنق الزجاجة في دور المجموعات وحجز بطاقته بشق النفس مستفيداً من فوز ميلان الايطالي على نيوكاسل الانكليزي في الجولة الاخيرة.

وفي مباراتين متكافئتين، يلعب بورتو البرتغالي، بطل عامي 1987 و2004، مع أرسنال الانكليزي وصيف نسخة 2006، وأيندهوفن الهولندي، بطل 1988، مع بوروسيا دورتموند الالماني بطل 1997 ووصيف 2013.

يذكر ان الدور ثمن النهائي يشهد مشاركة اربعة فرق إسبانية وثلاثة ألمانية ومثلها إيطالية، وفريقين إنكليزيين وفريق واحد من فرنسا وهولندا والبرتغال والدنمارك

وهنا القرعة:

بورتو البرتغالي – أرسنال الانكليزي

نابولي الإيطالي – برشلونة الاسباني

باريس سان جرمان الفرنسي – ريال سوسييداد الاسباني

إنتر ميلان الإيطالي – أتلتيكو مدريد الاسباني

أيندهوفن الهولندي – بوروسيا دورتموند الالماني

لاتسيو الايطالي – بايرن ميونيخ الالماني

اف سي كوبنهاغن الدنماركي – مانشستر سيتي الانكليزي

لايبزيغ الالماني – ريال مدريد الاسباني

وتقام مباريات الذهاب في 13 و14 و20 و21 شباط/فبراير المقبل، والإياب في 5 و6 و12 و13 آذار/مارس المقبل.