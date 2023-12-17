رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر جيله

رئيس جيبوتي ينعى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

17 ديسمبر، 2023
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نعى رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر جيله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس السبت.

وأعرب جيله في بيان نشرته الرئاسة الجيبوتية تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الأحد عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل مشيرا إلى “التغيرات الإيجابية التي شهدتها البلاد تحت قيادته”.

وقال إن سموه كان قائدا ذات خبرة ومكانة تحظى بالاحترام خصوصا من خلال توقعه لما سيحدث وجاهزيته لها فضلا عن التزامه المستمر لضمان الاستقرار والتطور في الوطن العربي.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الصبر والسلوان.

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17 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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