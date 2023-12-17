نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ينعى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه

17 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

نعى نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد ببالغ الحزن والأسى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الشيخ فيصل النواف تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الكويتي الوفي بوفاة فقيد الكويت الكبير.

ودعا الله تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.

المصدر
كونا
الوسوم
17 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الاعلام: الكويت والأمتان العربية والإسلامية فقدت بوفاة الأمير الراحل قائدا حكيما حمل هموم شعبه والأمتين

17 ديسمبر، 2023

وزارة الأوقاف تدعو لأداء صلاة الغائب غدا على الأمير الراحل في كل مساجد الكويت

17 ديسمبر، 2023

المجلس البلدي: مسيرة الأمير الراحل اتسمت بالعفو والتسامح والإنجازات وتصحيح المسار

17 ديسمبر، 2023

أمين عام اوبك: سمو أمير البلاد الراحل اضطلع بدور بارز في دعم الحلول لمواجهة القضايا العالمية

17 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى