رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح

سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ينعى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه

17 ديسمبر، 2023
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نعى سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني اليوم الأحد بخالص العزاء وصادق المواساة فقيد الكويت الكبير سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان سمو الشيخ سالم العلي تقدم بخالص العزاء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الكويتي الوفي بوفاة فقيد الكويت الكبير.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.

المصدر
كونا
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17 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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