الطيران المدني: 192 ألف مسافر إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال عطلة رأس السنة الميلادية

قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس إن إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال فترة إجازة رأس السنة الميلادية من تاريخ 28 ديسمبر الجاري حتى 1 يناير المقبل ستبلغ 192 ألف مسافر ما بين مغادر وقادم إلى مطار الكويت الدولي.

وأضاف مدير إدارة النقل الجوي المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن حركة المسافرين زادت بنسبة 13 في المئة خلال إجازة رأس السنة مقارنة ب 178 ألف مسافر في نفس الفترة في العام الماضي.

وبين الراجحي أن حركة الطائرات خلال الفترة آنفة الذكر من المتوقع أن تصل إلى 1780 رحلة مقارنة ب 1300 رحلة في نفس الفترة من العام الماضي موضحا أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر هي دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة.

وأشار إلى أن الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي كافة على أهبة الاستعداد لتقديم التسهيلات والتعاون للمسافرين وشركات الطيران بما يضمن رضاهم التام خلال سفرهم.