وزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد خلال تفقد مراحل الإنجاز والتنفيذ لمشروع الطرق بين الدائري الخامس وطريق الغزالي

وزير الأشغال بالوكالة يتفقد مراحل إنجاز مشروع الطرق بين الدائري الخامس والغزالي

14 ديسمبر، 2023
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تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد اليوم الخميس مراحل الإنجاز والتنفيذ لمشروع الطرق بين الدائري الخامس وطريق (الغزالي) وشارع (محمد بن القاسم) الذي يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري.

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي إن مهندس المشروع قدم عرضا عن مراحل إنجاز المشروع التي بلغت 3ر89 بالمئة إذ من المتوقع الإنتهاء منه في شهر مايو 2024.

وأضافت أن المشروع يطور تقاطع (الغزالي) مع الدائري الخامس ويشمل عمل جسر يمر فوق شارع الغزالي لتسهيل الحركة المرورية من وإلى مجمع الأفنيوز.

وأوضحت أن المشروع سيطور الدائري الخامس مع شارع المطار وعمل طريق جديد يربط الخامس وطريق (2) ومواز لطريق المطار.

المصدر
كونا
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14 ديسمبر، 2023
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